米金融・債券市場＝国債価格下落、国債入札や社債発行で

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*27.00=2.7039% 前営業日終盤 97*19.00=2.6167% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*31.00=2.0034% 前営業日終盤 100*21.00=1.9261% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*28.00=1.4013% 前営業日終盤 100*05.00=1.3420% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*28.00=0.5629% 前営業日終盤 99*30.50=0.5245% 28日の米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇した。翌日の米連邦公 開市場委員会(FOMC)結果が注目されるなか、国債入札や社債発行に備え投資家の間 で債券の持ち高を減らす動きがみられた。 また2月ケース・シラー住宅価格指数の伸びが前年同月比5%と市場予想の4.7% を上回ったことも相場を圧迫した。 IFRによると、医薬品のアムジェン は35億ドル規模、ソフトウエアのオ ラクル は100億ドル規模の起債を行った。 また午後行われた350億ドルの5年債入札は、応札倍率が2.56倍と、前回3月 入札の2.35倍を上回り、前年11月以来の高水準。最高落札利回りは1.380%と 、1月以来の低水準となった。 こうしたなか、4月のCB米消費者信頼感指数が低下し、前年12月以来の低水準と なったことで国債相場は一時的に下げ渋ったほか、ギリシャ問題をめぐる不透明感も下支 えとなった。 終盤の取引で10年債 利回りは5.8ベーシスポイント(bp)上昇し 1.982%。30年債 利回りは6.5bp上昇の2.677%。 Tボンド先物6月限 は1─12/32安の161─15/32。 Tノート先物6月限 は11.50/32安の128─30.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+0.50)