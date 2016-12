アジア通貨動向（29日）＝総じて堅調、バーツは下落

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日のアジア通貨は総じて底堅い展開。 ドルが軟調に推移していることが背景。 ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)や第1・四半期の米国内総生産(GDP) 発表を控え、ポジション調整の動きも出ている。 台湾ドル は約6カ月ぶりの高値。海外勢が台湾株を買い越している。市場筋 によると、台湾中銀が1ドル=30.500台湾ドル付近で台湾ドル売り介入を実施した もよう。 タイバーツ は軟調。タイ中銀がこの日の理事会で予想外の利下げを決めるの ではないかとの見方が出ている。 シンガポールドル は利益確定の売りで下落。前日、約5カ月ぶりの高値をつ け、上値抵抗線が意識されている。 ウォン は0.3%高の1ドル=1066.6ウォン。ドル安を背景に昨年 10月31日以来の高値を付けた。市場筋によると、当局がウォン売り介入を実施し、朝 方の高値からは押し戻されている。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.85 118.90 +0.04 Sing dlr 1.3209 1.3177 -0.24 Taiwan dlr 30.493 30.831 +1.11 Korean won 1068.40 1070.00 +0.15 Baht 32.65 32.61 -0.12 Peso 44.26 44.26 +0.01 Rupiah 12970.00 12975.00 +0.04 Rupee 63.20 63.15 -0.09 Ringgit 3.5625 3.5570 -0.15 Yuan 6.2054 6.2057 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.85 119.66 +0.68 Sing dlr 1.3209 1.3260 +0.39 Taiwan dlr 30.493 31.718 +4.02 Korean won 1068.40 1099.30 +2.89 Baht 32.65 32.90 +0.77 Peso 44.26 44.72 +1.05 Rupiah 12970.00 12380.00 -4.55 Rupee 63.20 63.03 -0.27 Ringgit 3.5625 3.4965 -1.85 Yuan 6.2054 6.2040 -0.02