〔表〕米2年物変動利付債入札の最高落札利回りは0.074％＝財務省

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［ワシントン ２９日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.074％ 平均落札金利 0.065％ 最低落札金利 0.050％ 落札価格 100.000000 最高利回り落札比率 63.49％ カバー（応札倍率） 3.81倍 （単位：ドル） 落札総額 15,000,050,600 応札総額 57,143,405,600 競争入札 14,987,645,000 非競争入札 12,405,600 ＮＹ連銀地区落札 54,870,800 プライマリーディーラー応札 44,175,000,000 プライマリーディーラー落札 5,526,175,000 直接入札者応札 1,425,000,000 直接入札者落札 63,490,000 間接入札者応札 11,531,000,000 間接入札者落札 9,397,980,000 発行日 2015年4月30日 償還日 2017年4月30日 ＣＵＳＩＰ番号 912828K41
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