UPDATE 2-米金融・債券市場＝世界的な売りのなか利回り上昇、ＦＯＭＣ声明も重し

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 94*24.00=2.7595% 前営業日終盤 95*27.00=2.7039% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*19.00=2.0458% 前営業日終盤 99*31.00=2.0034% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*24.25=1.4254% 前営業日終盤 99*28.00=1.4013% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*28.00=0.5629% 前営業日終盤 99*28.00=0.5629% 29日の米金融・債券市場では世界的に国債が売られる地合いのなか、国債利回りが 上昇した。米連邦準備理事会(FRB)が午後に発表した連邦公開市場委員会(FOMC )声明で、労働市場の弱含みと成長鈍化を認識しながらも、利上げ時期については新たな 手掛かりを示さなかったことも米国債の売りにつながった。 終盤の取引で10年債 利回りは2.037%と、前日終盤から6.4ベ ーシスポイント(bp)上昇。一時は2.081%まで上昇し、6週間ぶりの高水準を付 けた。 30年債 利回りは2.740%と、7.0bp上昇。一時は2.792 %まで上昇し、7週間ぶりの高水準を付けた。 この日の欧州債券市場では、独10年債 利回りが0.278%と、6週 間ぶりの水準に上昇。英10年債 利回りも1.835%と、7週間ぶりの高 水準を更新。チャールズ・シュワブの債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は、 「欧州債券市場での売りが米国債にも波及した」としている。 市場では、米英独の国債が売られたことの背景には、欧州経済の見通しが若干改善し たことに加え、独5年債入札が思わしくなかったこと、米国で今週はかなりの規模の国債 が発行されることなど、複数の要因があったとの見方が出ている。 朝方に米商務省が発表した第1・四半期の実質国内総生産(GDP)速報値は、季節 調整後の年率換算で前期比0.2%増と、市場予想の1.0%増を下回り、昨年第4・四 半期の2.2%増から大きく減速した。 これを受け、米国債利回りは若干低下。ただ、冬季の厳しい寒さなどが要因だったと の説明に売りは再燃した。 ただその後、FOMC声明が「経済成長が一時的な要因を部分的に反映して冬場に鈍 化したことを示唆している」としたことで、FRBは利上げを急いでいないとの観測が裏 付けられたとの見方から、取引終盤になって国債が一部買い戻される場面もあった。 FOMC声明を受け、米短期金利先物がやや下落。CMEフェドウォッチによると、 FRBが利上げ開始に踏み切る時期は12月になると見られていることを示す水準となっ た。ただ、アナリストの間では利上げ時期は9月との見方が大勢となっている。 Tボンド先物6月限 は1─19/32安の159─28/32。 Tノート先物6月限 は14/32安の128─16.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (-1.00)