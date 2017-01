1日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議はとりやめ 0830 4月東京都区部・3月全国消費者物価 0830 3月家計調査 0830 3月有効求人倍率 0830 3月失業率 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(5月8日入札予定分) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(5月12日入札予定分) 1030 3月毎月勤労統計 1030 流動性供給入札 1030 10年物価連動国債(5月債)の発行予定額等 1030 10年利付国債(5月債)の発行予定額等 1245 流動性供給入札結果 1500 4月財政資金対民間収支 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 市場変更 アップルインターナショナル が東証2部に マザーズから 市場変更 ゴルフダイジェスト・オンライン が東証2部に マザーズから 市場変更 サイオステクノロジー が東証2部に マザーズから 市場変更 ピーエイ が東証2部に マザーズから 市場変更 青山財産ネットワークス が東証2部に マザーズから 市場変更 新華ホールディングス・リミテッド が東証2部に マザーズから ●決算 伊藤忠、住友商事、サントリーBF、ヤフー ●海外指標など 5月1日(金) ◇指標 01May 米自動車販売台数 Apr 01May 01:00 中国製造業PMI(国家統計局) Apr 01May 01:00 中国非製造業PMI(国家統計局) Apr 01May 01:30 豪PPI(連邦統計局) Q1 01May 13:45 米製造業PMI改定値(マークイット) Apr 01May 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Apr 01May 14:00 米ISM製造業景気指数(ISM) Apr 01May 14:00 米建設支出(商務省) Mar ◇イベント 12:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「Issues in Consumer Credit」 19:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 「Monetary Policy in Financial Markets; Is There a New Paradigm?」 ◇決算予定 01 May BMO Q1 2015 Chevron Corp ◇休場 中国、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、台湾、インドネシア、フィリピン、インド、ブラジ ル、フランス、ドイツ、ブラジル〔レーバーデー〕、インド