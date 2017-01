4月の英消費者信頼感指数はプラス4、前月比横ばい＝ＧｆＫ

[ロンドン 30日 ロイター] - 市場調査会社GfKが30日公表した4月の英 消費者信頼感指数は、5月7日の総選挙を前にプラス4となり、前月比で横ばいだった。 過去12年余りで最も高い水準を維持した。 ロイター調査のエコノミストの予想中央値と一致した。 指数は、過去12カ月間の経済や家計に対する英国民の見方がやや改善する一方で、 今後12カ月間については改善が見られないことを示した。 GfKの社会調査担当マネジングディレクター、ニック・ムーン氏は「今回の統計は 政府にとってまちまちの結果となった。指数は前月から上昇せず勢いが失われる一方、政 権発足時よりはるかに高水準となっている」と述べた。 APR MAR FEB JAN DEC NOV OVERALL INDEX 4 4 1 1 -4 -2 PERSONAL FINANCES Last 12 months 0 -2 -3 -2 -6 -7 Next 12 months 7 7 6 5 1 2 ECONOMIC SITUATION Last 12 months 3 1 -3 -5 -10 -6 Next 12 months 6 6 3 -1 -5 0 BIG PURCHASES CLIMATE 6 9 4 5 -1 0