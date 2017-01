アジア通貨動向（30日）＝総じて軟調、月間では大半が上昇

[シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨は、総じて軟 調となった。米早期利上げ観測が後退しているものの、4月に大幅上昇 したアジア通貨の一段高の可能性は低いとの見方が広がっている。 タイバーツ は、中銀の資本流出規制緩和の発表後に上昇し たが、その後、3月の製造業生産が予想を下回ったことを受け、押し戻 された。 ある市場関係者は、資本流出規制の緩和が大きな影響を及ぼすこと はない、との見方を示した。 米連邦準備理事会(FRB)は29日まで開催した連邦公開市場委 員会(FOMC)で、労働市場と景気に対する判断を引き下げた。 また、第1・四半期の米成長率が弱い数字となったことから、米利 上げ再開時期は第3・四半期以降になるとの見方が広がった。 アジア各国通貨の4月に入ってからの上昇率は、マレーシアリンギ が3.7%と上げが目立っている。原油価格が安定したことか ら、原油輸出国である同国の経常・財政収支が改善するとの観測が高ま った。 その他の通貨の月初からの上昇率は、シンガポールドル が 3.6%、韓国ウォン が3.5%、台湾ドル が2. 6%となっている。 *0615GMT(日本時間午後3時15分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.67 119.05 +0.32 Sing dlr 1.3242 1.3215 -0.20 Taiwan dlr 30.607 30.695 +0.29 Korean won 1071.17 1068.60 -0.24 Baht 32.88 32.83 -0.15 Peso 44.55 44.32 -0.52 Rupiah 12948.00 12935.00 -0.10 Rupee 63.52 63.30 -0.35 Ringgit 3.5700 3.5595 -0.29 Yuan 6.2046 6.1997 -0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.67 119.66 +0.83 Sing dlr 1.3242 1.3260 +0.14 Taiwan dlr 30.607 31.718 +3.63 Korean won 1071.17 1099.30 +2.63 Baht 32.88 32.90 +0.06 Peso 44.55 44.72 +0.38 Rupiah 12948.00 12380.00 -4.39 Rupee 63.52 63.03 -0.77 Ringgit 3.5700 3.4965 -2.06 Yuan 6.2046 6.2040 -0.01