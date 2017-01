米金融・債券市場＝国債価格横ばい、月末の調整買いが下支え

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時32分 95*00.00=2.7467% 前営業日終盤 94*24.00=2.7595% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時32分 99*21.50=2.0370% 前営業日終盤 99*19.00=2.0458% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時32分 99*23.50=1.4303% 前営業日終盤 99*24.25=1.4254% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時17分 99*27.25=0.5748% 前営業日終盤 99*28.00=0.5629% 30日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず、利回りはおおむね横ばい 。前向きな経済指標を受け当初は売りが先行したものの、引けにかけて月末の調整買いが 入り値を戻す動きとなった。 終盤の取引で10年債 は利回りは約1ベーシスポイント(bp)上昇の 2.042%。一時約7週間ぶりの高水準となる2.110%をつけた。 30年債 利回りは約1bp上昇し2.750%。一時2.813%と7 週間ぶりの高水準をつけた。 Tボンド先物6月限 は9/32安の159─19/32。 Tノート先物6月限 は4.50/32安の128─12/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+1.00)