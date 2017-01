[1日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 01 May, 2015----------------------------------------------

●国内● 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 12:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演

「Issues in Consumer Credit」 19:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演

「Monetary Policy in Financial Markets; Is There a New Paradigm?」

◇決算予定 01 May BMO Q1 2015 Chevron Corp

Saturday, 02 May, 2015----------------------------------------------

アジア開発銀行年次総会(5日まで アゼルバイジャン・バクー)

Monday, 04 May, 2015----------------------------------------------

●海外● ◇イベント 13:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で挨拶 13:05 タルーロ米FRB理事が講演 16:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 19:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演

「Creating Jobs and Economic Opportunity through Small Business」

Tuesday, 05 May, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会(金利発表) May

◇決算予定 05 May AMC Q2 2015 Walt Disney Co 05 May AMC Q3 2015 News Corp 05 May BMO Q1 2015 Kellogg Co K

Wednesday, 06 May, 2015----------------------------------------------

●海外● ◇イベント 00:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 17.15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁がIMF主催会合のパネル討論に参加 17:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 ECB理事会(金融政策決定なし)

◇決算予定 06 May BMO Q1 2015 Motorola Solutions Inc MSI

Thursday, 07 May, 2015---------------------------------------------- ●国内●

0850 4月マネタリーベース(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 30年利付国債(5月債)の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 07May 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 07May 10:00 マレーシア:中銀金利発表 英総選挙

Friday, 08 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨(4月7、8日分) 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 10年物価連動国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 10年物価連動国債の入札結果 1515 日本:10年物価連動国債の第II非価格競争入札結果 Monday, 11 May, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合(ブリュッセル)

Tuesday, 12 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 16:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:00 米財務省3年債入札

Wednesday, 13 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1145 佐藤日銀審議委員講演

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省10年債入札

Thursday, 14 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 4月マネーストック(日銀) 1500 4月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省10年物TIPS入札条件 17:00 米財務省30年債入札

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。