〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（4月28日終了週）

［１日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク ・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 258131 -9483 -199075 -1191 -176861 970 改質ガソリン 25669 2176 44809 -766 -110855 -2048 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -13614 5827 77514 1692 -77278 -6837 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 113355 6151 4451 3553 2585231 2776 改質ガソリン 34673 -1135 5703 1771 397060 4105 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -1203 -1585 14582 905 388998 -3306 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 257353 -1933 -149648 3262 -170969 965 改質ガソリン 26522 2356 44421 -761 -108895 -1536 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -13690 6717 75196 1151 -75360 -8761 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 57491 -6315 5773 4021 1717417 -5608 改質ガソリン 32257 -1872 5695 1813 383472 5028 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -264 -55 14118 948 360668 -148 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス