米金融・債券市場＝価格下落、週間では2カ月ぶりの大幅な下げ

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 93*15.00=2.8257% 前営業日終盤 95*01.50=2.7444% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*00.50=2.1117% 前営業日終盤 99*22.00=2.0352% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*13.00=1.4989% 前営業日終盤 99*23.50=1.4303% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時07分 99*25.75=0.5989% 前営業日終盤 99*27.25=0.5748% 1日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。トレーダーの間で世界の金利見通し を見直す動きが高まり、債券に対する強気な見方が後退する中、相場は週足で2カ月ぶり の大幅な下げを記録した。 終盤の取引で、指標10年債 利回りは7.5ベーシスポイント(bp) 上昇の2.119%。利回りは一時約7週間ぶりの高水準となる2.124%をつけた。 週間では3月初旬以来の大幅な伸びを記録した。 朝方発表された製造業、および建設関連指標は市場予想を若干下回ったものの、相場 は反応薄だった。 4月の米ISM製造業景気指数は51.55と、2013年5月以来の低水準となっ た3月から横ばいとなり、市場予想の52を若干下回った。 3月の建設支出は0.6%減と、市場予想の0.5%増に反し減少し、昨年9月以来 の低水準となった。 半面、4月の米消費者信頼感指数(確報値)が95.9と、1月以来の高水準となっ た。 バークレイズがまとめた米債指数によると、4月のリターンはマイナス0.53%。 3月はプラス0.63%だった。 この日は欧州市場の多くがメーデーで休場だったことから、商いは薄かった。 Tボンド先物6月限 は1─31/32安の157─20/32。 Tノート先物6月限 は19/32安の127─25/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -21.75 (+0.25)