アジア通貨動向（4日）＝総じて下落、米雇用統計控え慎重ムード

[シンガポール 4日 ロイター] - アジア通貨は大半が下落し た。米雇用統計の公表を前にドルが上昇しているほか、4月の中国製造 業購買担当者景気指数(PMI)が1年ぶりの低水準となった。 韓国ウォン は経済指標がさえなかったことで値を下げた 。インドネシアルピア とフィリピンペソ は約1カ月 ぶりの安値をつけた。 市場では8日の米雇用統計を控えて慎重なムードが強まっている。 米クリーブランド地区連銀のメスター総裁とサンフランシスコ地区連銀 のウィリアムズ総裁が1日、経済指標次第では6月の利上げもあり得る と指摘したことから、早期の利上げ警戒感がくすぶっている。 韓国では通貨当局がウォン高を抑制するために為替介入を行うとの 観測が広がり、ウォン相場を圧迫している。 ルピアは0.5%安の1ドル=1万3025ルピアと4月1日以来 の安値をつけた。 ロイター調査によると、内外需の低迷や商品相場の下落を背景に第 1・四半期の国内総生産(GDP)の伸びが5%を割り込むとみられて いる。 フィリピンペソは一時0.4%下落し1ドル=44.71ドルと3 月31日以来の安値となった。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *日本、インド、マレーシア、タイは祝日のため休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move *Japan yen 120.07 120.18 +0.09 Sing dlr 1.3319 1.3305 -0.11 Taiwan dlr 30.720 30.752 +0.10 Korean won 1079.90 1072.40 -0.69 *Baht 32.94 32.94 +0.00 Peso 44.63 44.52 -0.25 Rupiah 13005.00 12960.00 -0.35 *Rupee 63.42 63.42 +0.00 *Ringgit 3.5600 3.5600 +0.00 Yuan 6.2083 6.2028 -0.09 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.07 119.66 -0.35 Sing dlr 1.3319 1.3260 -0.44 Taiwan dlr 30.720 31.718 +3.25 Korean won 1079.90 1099.30 +1.80 Baht 32.94 32.90 -0.12 Peso 44.63 44.72 +0.20 Rupiah 13005.00 12380.00 -4.81 Rupee 63.42 63.03 -0.61 Ringgit 3.5600 3.4965 -1.78 Yuan 6.2083 6.2040 -0.07