米金融・債券市場＝長期債中心に価格下落、薄商いのなか前週の売り継続

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 92*15.00=2.8782% 前営業日終盤 93*15.00=2.8257% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*23.00=2.1458% 前営業日終盤 99*00.50=2.1117% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*12.25=1.5039% 前営業日終盤 99*13.00=1.4989% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.25=0.6030% 前営業日終盤 99*25.75=0.5989% 4日の米金融・債券市場では、東京市場とロンドン市場が休場で薄商いとなるなか、 前週の売りが継続し、長期債を中心に価格が下落した。 終盤の取引で30年債 は1─1/32安。利回りは一時2.8850 %と5カ月ぶりの高水準を付けた。10年債 は7/32安、利回りは2. 14%。利回りは一時7週間ぶりの高水準を付けた。 30年債価格の急落についてアナリストの間では、欧州で国債利回りが一部マイナス 圏に落ち込んでいること、米国で賃金上昇の兆しが出ていることなど、複数の要因が作用 しているとの見方が出ている。 BMOキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ジャスティン・ホーゲンドー ルン氏は、「前週の独5年債入札は需要低迷を反映し不発に終わった。ドイツ、および米 国で短期債から長期債に至るまで、(欧州の)利回りがマイナス圏に落ち込んでいること の影響が出ている」と指摘。こうしたなか、米国で賃金が若干上昇していることを背景に 米30年債が大きな圧迫を受けていると述べた。 朝方に米商務省が発表した3月の米製造業新規受注は前月比2.1%増と、市場予想 の2.0%増を上回り、前年7月以来8カ月ぶりの大幅な伸びとなったものの、債券市場 には大きな影響は出なかった。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は、「4月の米雇用統計発表を8日に控え、市場では安定を望む向きが多いようだ」とし ている。 今週は雇用統計発表前の6日に4月のADP全米雇用報告が発表される。このところ 米経済指標は軟調気味になっており、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期をめぐる 予想は後ずれしている。 Tボンド先物6月限 は27/32安の156─25/32。 Tノート先物6月限 は0.5/32安の127─24.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 24.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (-0.25)