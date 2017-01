アジア通貨動向（5日）＝ルピアが約5週間ぶり安値、ＧＤＰを嫌気

[シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア通貨市場では 、インドネシアルピアが約5週間ぶり安値に下落した。予想以上の景気 減速が嫌気された。 この日発表された第1・四半期のインドネシア国内総生産(GDP )は前年同期比4.71%増で、2009年以来の低い伸びにとどまっ た。予想は4.95%増だった。前期比では2四半期連続のマイナス成 長。 GDP発表後、ルピア は0.5%安と4月1日以来の安値 となる1ドル=1万3040ルピアまで下落した。 その他通貨も全般に下落。オーストラリア準備銀行(RBA、中央 銀行)が予想通り政策金利を過去最低の2.0%に引き下げたことで、 一時は下げが拡大した。 マレーシアリンギ は1.3%安の1ドル=3.6100リ ンギと4月24日以来の安値に下落。一部の海外ヘッジファンドは、ノ ンデリバラブル・フォワード 市場でリンギ売りを仕掛けて いた。 マレーシア市場は1日と4日が休場で、この間他通貨は下落してい た。リンギのチャート上の支持線は、3.6107リンギとみられてい る。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *日本、韓国、タイは祝日のため休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move *Japan yen 120.03 120.16 +0.10 Sing dlr 1.3355 1.3319 -0.27 Taiwan dlr 30.695 30.776 +0.26 *Korean won 1079.20 1079.20 +0.00 *Baht 32.94 32.94 +0.00 Peso 44.64 44.61 -0.07 Rupiah 13020.00 12975.00 -0.35 Rupee 63.46 63.42 -0.06 Ringgit 3.5995 3.5615 -1.06 Yuan 6.2083 6.2090 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.03 119.66 -0.31 Sing dlr 1.3355 1.3260 -0.71 Taiwan dlr 30.695 31.718 +3.33 Korean won 1079.20 1099.30 +1.86 Baht 32.94 32.90 -0.12 Peso 44.64 44.72 +0.18 Rupiah 13020.00 12380.00 -4.92 Rupee 63.46 63.03 -0.67 Ringgit 3.5995 3.4965 -2.86 Yuan 6.2083 6.2040 -0.07