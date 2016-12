第1四半期のＮＺ失業率は5.8％で横ばい、賃金の伸び鈍化

[ウェリントン 6日 ロイター] - ニュージーランド統計局が発表した2015 年第1・四半期の雇用統計によると、好調な経済を背景に、雇用が順調に拡大した。ただ 、賃金の伸びが鈍化し、利下げの可能性を排除していない中央銀行の金融政策運営に影響 を与えそうだ。 失業率(季節調整済み)は5.8%で、14年第4・四半期改定値から変わっていな い。 雇用者数は前期比0.7%増で、労働参加率は69.6%と過去最高を記録した。 民間部門の賃金・時給は前期比0.3%増で、第4・四半期から伸びが鈍化、前年比 は1.8%増で変わらずだったが、いずれも市場予想を下回った。 ロイターが集計したエコノミストの予想は、失業率が5.5%、雇用者数は0.8% 増、民間部門賃金・時給は前期比0.4%増、前年比は2.0%増だった。 統計の詳細 (カッコ内は改定前) (s/adj) Q1 2015 Pvs qtr Yr ago qtr Unemployment rate (pct) 5.8 5.8 (5.7) 6.0 Unemployed 146,000 143,000 147,000 Employed (mln) 2.35 2.34 (2.37) 2.28 Participation rate (pct) 69.6 69.4 (69.7) 69.0 ---------------------------------------------------------------- (pct change on pvs qtr) (s/adj) Q1 2015 Pvs qtr Yr ago qtr Employment growth +0.7 +1.2 +1.0 Part time employment +0.2 +2.8 (+2.9) +0.2 Full time employment +0.6 +1.0 +1.1 Hours worked +1.4 +0.5 (+0.2) +2.3 --------------------------------------------------------------- Private sector salary & ordinary time wages (ex-overtime) (pct change) Q1 2015 Pvs qtr Yr ago Vs prev qtr: +0.3 +0.5 +0.3 Vs yr ago qtr: +1.8 +1.8 +1.6 -------------------------------------------------------------- Total salary & ordinary time wages (ex-overtime) (pct change) Q1 2015 Pvs qtr Yr ago Vs prev qtr: +0.3 +0.5 +0.3 Vs yr ago qtr: +1.7 +1.7 +1.5 -------------------------------------------------------------- *統計局のウェブサイト: www.stats.govt.nz