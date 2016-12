アジア通貨動向（6日）＝大半が上昇、原油高でリンギが上げ主導

[シンガポール 6日 ロイター] - 6日のアジア新興国通貨は、大半が上昇。米 ドルが貿易赤字の拡大を受けて売られるなか、マレーシアリンギが上げを主導している。 ただ、週末の米雇用統計を控え、投資家はさらに買い進むことには慎重という。 リンギ は原油価格の上昇も支援材料。純原油輸出国である同国については、 原油安による貿易収支や財政収支の悪化が懸念されていたが、その懸念が和らいだ。 インドネシアルピア も上昇。ジョコ大統領はこの日、経済関係閣僚と財政支 出加速策について協議する予定。財務省は6日、国内の経済減速に対応しインフラ(社会 資本)投資を加速する方針を示した。 シンガポールドル はリンギに連れて上昇。 半面、タイバーツ は5年超ぶりの安値に下落。連休中に他のアジア通貨が下 げていたため、それに追い付く形で売りが出ているほか、国債価格の下落に圧迫されてい る。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move *Japan yen 119.91 119.84 -0.06 Sing dlr 1.3274 1.3322 +0.36 Taiwan dlr 30.636 30.781 +0.47 Korean won 1080.00 1079.20 -0.07 Baht 33.26 32.95 -0.93 Peso 44.52 44.59 +0.15 Rupiah 13030.00 13045.00 +0.12 Rupee 63.64 63.44 -0.31 Ringgit 3.5710 3.6100 +1.09 Yuan 6.2010 6.2062 +0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.91 119.66 -0.21 Sing dlr 1.3274 1.3260 -0.11 Taiwan dlr 30.636 31.718 +3.53 Korean won 1080.00 1099.30 +1.79 Baht 33.26 32.90 -1.08 Peso 44.52 44.72 +0.45 Rupiah 13030.00 12380.00 -4.99 Rupee 63.64 63.03 -0.96 Ringgit 3.5710 3.4965 -2.09 Yuan 6.2010 6.2040 +0.05 *日本は祝日で休場