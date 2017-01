8日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 SQ算出日 閣議・閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨(4月7、8日分) 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 10年物価連動国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 10年物価連動国債の入札結果 1515 10年物価連動国債の第II非価格競争入札結果 ●決算 東レ、日本通運、三井物産、富士重工、三菱商事、三菱重工、味の素、サッポロHD トヨタ、タカタ、オリンパス、楽天(1Q) ●海外指標など 5月7日(木) ◇指標 07May : ロシア:サービス部門PMI Apr 07May 01:30 豪雇用統計(連邦統計局) Apr 07May 04:00 マレーシア:貿易収支 Mar 07May 06:00 独鉱工業受注(経済技術省) Mar 07May 06:45 仏貿易収支(税関) Mar 07May 06:45 仏鉱工業生産(INSEE) Mar 07May 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 07May 10:00 マレーシア:中銀金利発表 07May 11:30 米企業人員削減数(チャレンジャー社) Apr 07May 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 07May 12:30 カナダ建設着工許可件数 Mar 07May 13:00 メキシコ:CPI Apr 07May 13:30 ブラジル:自動車生産 Apr 07May 19:00 米消費者信用残高(FRB) Mar ◇イベント 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 10:00 マレーシア:中銀金利発表 12:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がCNBCとのインタビュー 英総選挙 ◇決算予定 07 May AMC Q4 2015 Microchip Technology MCHP.O 07 May BMO Q1 2015 Priceline Group PCLN.O 5月8日(金) ◇指標 08May 中国貿易統計 Apr 08May 06:00 独鉱工業生産(経済技術省) Mar 08May 06:00 独貿易収支(連邦統計庁) Mar 08May 08:00 台湾:貿易収支 Apr 08May 08:30 英貿易収支(国立統計局) Mar 08May 12:00 チリ:CPI Apr 08May 12:00 ブラジル:拡大消費者物価指数(IPCA) Apr 08May 12:30 米雇用統計(労働省) Apr 08May 12:30 カナダ雇用統計 Apr 08May 14:00 米卸売在庫(商務省) Mar ◇イベント 01:30 豪中銀、四半期金融政策声明 13:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 英中銀理事会(11日まで)