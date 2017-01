アジア通貨動向（7日）＝総じて下落、債券売りが打撃

[シンガポール 7日 ロイター] - 7日のアジア新興国通貨は韓国ウォンKRW=KF TC主導で総じて下落。世界的に債券が売られ、域内の通貨が打撃を受けている。 ウォンは一時1%下落して1ドル=1090.7ウォンと、4月16日以来の安値を つけた。海外投資家の国債先物売りが背景。同国の企画財政相が、特に対円でのウォン高 抑制に向けた介入を示唆したことも下げ材料となった。 ベトナムの通貨ドン は、同国中央銀行が対ドル基準値を引き下げたことを受け て下落。 インドネシアルピア も下落。外銀の売りに押され、0.5%安の1ドル=1 万3097ルピアと3月20日以来の安値をつけた。同国の10年債利回り は8.018%と昨年12月22日以来の高水準に達した。 タイバーツも国債利回りが上昇するなか、0.2%安の1ドル=33.37バーツと 2010年1月以来の安値に下落。 マレーシアリンギも国債売りに絡んで下落している。 CIMBインベストメント・バンク(クアラルンプール)のアジア地域金利・外為戦 略部門責任者は「アジア通貨の下落は、オーバーナイトで見られたレバレッジ解消プロセ スが一因で、債券や株式、ドルも打撃を受けている」と語った。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.44 119.47 +0.03 Sing dlr 1.3281 1.3234 -0.35 Taiwan dlr 30.690 30.753 +0.21 Korean won 1088.99 1080.00 -0.83 Baht 33.36 33.29 -0.21 Peso 44.65 44.54 -0.25 Rupiah 13093.00 13030.00 -0.48 Rupee 63.79 63.54 -0.40 Ringgit 3.5900 3.5695 -0.57 Yuan 6.2043 6.2007 -0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.44 119.66 +0.18 Sing dlr 1.3281 1.3260 -0.16 Taiwan dlr 30.690 31.718 +3.35 Korean won 1088.99 1099.30 +0.95 Baht 33.36 32.90 -1.38 Peso 44.65 44.72 +0.16 Rupiah 13093.00 12380.00 -5.45 Rupee 63.79 63.03 -1.20 Ringgit 3.5900 3.4965 -2.60 Yuan 6.2043 6.2040 -0.00