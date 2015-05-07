8日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月8日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ＳＱ算出日 0825 閣議・閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（４月７、８日分） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年物価連動国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年物価連動国債の入札結果 1515 １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●決算 東レ、日本通運、三井物産、富士重工、三菱商事、三菱重工、味の素、サッポロＨＤ トヨタ、タカタ、オリンパス、楽天（１Ｑ） ●海外指標など ５月８日（金） ◇指標 08May 中国貿易統計 Apr 08May 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Mar 08May 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Mar 08May 08:00 台湾：貿易収支 Apr 08May 08:30 英貿易収支（国立統計局） Mar 08May 12:00 チリ：ＣＰＩ Apr 08May 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Apr 08May 12:30 米雇用統計（労働省） Apr 08May 12:30 カナダ雇用統計 Apr 08May 14:00 米卸売在庫（商務省） Mar ◇イベント 01:30 豪中銀、四半期金融政策声明 13:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 英中銀理事会（１１日まで）