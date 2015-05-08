主要上場企業の中期計画一覧：ROEと配当性向（5月8日現在）

［東京 ８日 ロイター］ - 主要上場企業が発表した中期経営計画とＲＯＥ（自己資本利益率） 及び配当性向の目標は以下の通り。（５月８日現在） 企業名 最終年度 ROE 配当性向 注記 京王電鉄 2017 6%以上 30% 三菱重工業 2017 10%以上 25─35% 双日 2017 8%以上 25%程度 伊藤忠商事 2017 13%以上 20%・30% 純利益2000億円超部分が30% アンリツ 2017 14% ── JFEHD 2017 10%超 25─30%程度 ROEは利益成長で達成へ キッコーマン 2017 9%以上 30%以上 大林組 2017 8%程度 20─30% 住友商事 2017 10%程度 25%以上 年間配当50円を下限 大成建設 2017 8%以上 25%以上 ROEと配当性向を経営指針に追加 大和証券G本社 2017 10%以上 40% 新日鉄住金 2017 10%以上 20─30%