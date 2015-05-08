［８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 08 May, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀、四半期金融政策報告 13:45 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 英中銀理事会（１１日まで）
Monday, 11 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1530 日本：経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） May ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） Tuesday, 12 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1030 日本：５年利付国債（５月債)の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 16:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:00 米財務省３年債入札 ＥＵ財務相会合（ブリュッセル） ＯＥＣＤ景気先行指数
Wednesday, 13 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1145 日本：佐藤日銀審議委員講演 1500 ＮＴＴドコモ、新サービス・新商品発表会 ●海外● ◇イベント 09:30 英中銀インフレ報告 17:00 米財務省１０年債入札
Thursday, 14 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 日本：４月マネーストック（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1200 ＫＤＤＩ、ａｕ発表会 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1500 日本：4月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 15:00 米財務省１０年物ＴＩＰＳ入札条件 17:00 米財務省３０年債入札
Friday, 15 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：４月企業物価指数（日銀） 1240 日本 黒田日銀総裁が都内で講演 ●海外● ◇イベント 韓国：中銀金利発表 May
Monday, 18 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1300 日本：4月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 日本：3月第３次産業活動指数（経済産業省） 1500 日本：4月投信概況
●海外● ◇イベント 06:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の状況と金融政策について講演 Tuesday, 19 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 Wednesday, 20 May, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 07:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の状況と金融政策について講演 08:30 英金融政策委員会の議事録 May 11:00 トルコ：中銀金利発表 May 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for April 28-29 meeting) ＥＣＢ理事会（金利発表なし） Thursday, 21 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 ●海外● ◇イベント 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）・２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省１０年物ＴＩＰＳ入札 23:00 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁がパネル討論に参加 Friday, 22 May, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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