アジア通貨動向（8日）＝ルピー主導で大半が上昇、中国景気対策を期待

[シンガポール 8日 ロイター] - 週末8日のアジア新興国通貨は、大半が上昇 。この日発表された中国貿易統計が弱い内容で、追加景気刺激策への期待が高まっている 。ただ、この後発表される米雇用統計に対する警戒感が強く、週間では下落となる公算。 アジア通貨は、前日の米週間失業保険申請件数を受けて、きょう発表の雇用統計が強 い数字になるとの見方から軟調なスタートとなったが、中国貿易統計発表後は、追加景気 対策への期待から持ち直し、インドルピー が上げを主導している。 とは言え、今週は世界的な債券売りが波及し、アジア通貨も圧迫された。 最も下げがきついのはタイバーツ で今週はこれまでのところ1.7%下落。 バーツは8日、前日の2009年10月以来の低水準を再びつけた。 韓国ウォン は海外ファンドの売りを浴びて週間で1.4%下落。インドネ シアルピア は景気減速を背景に1.3%下落、マレーシアリンギ は債券 下落を受け0.9%下落。ルピーも週間では0.8%下落している。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.85 119.75 -0.08 Sing dlr 1.3294 1.3322 +0.21 Taiwan dlr 30.725 30.803 +0.25 Korean won 1088.10 1089.70 +0.15 Baht 33.51 33.53 +0.06 Peso 44.68 44.71 +0.07 Rupiah 13130.00 13140.00 +0.08 Rupee 63.97 64.23 +0.41 Ringgit 3.5935 3.5925 -0.03 Yuan 6.2074 6.2069 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.85 119.66 -0.16 Sing dlr 1.3294 1.3260 -0.26 Taiwan dlr 30.725 31.718 +3.23 Korean won 1088.10 1099.30 +1.03 Baht 33.51 32.90 -1.82 Peso 44.68 44.72 +0.09 Rupiah 13130.00 12380.00 -5.71 Rupee 63.97 63.03 -1.46 Ringgit 3.5935 3.4965 -2.70 Yuan 6.2074 6.2040 -0.05