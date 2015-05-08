〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（5月5日終了週）

［８日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク ・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 268,163 10,032 -219,469 -20,393 -168,534 8,327 改質ガソリン 24,969 -701 45,746 937 -111,988 -1,133 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -8,426 5,188 78,770 1,256 -82,739 -5,461 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 121,123 7,768 -1,284 -5,734 2,664,289 79,058 改質ガソリン 36,117 1,444 5,155 -548 402,417 5,357 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -2,298 -1,094 14,694 111 387,314 -1,684 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 266,310 8,957 -163,662 -14,014 -164,848 6,121 改質ガソリン 25,875 -647 45,386 965 -109,834 -939 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -8,944 4,746 76,178 982 -79,840 -4,480 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 59,396 1,905 2,804 -2,969 1,750,082 32,665 改質ガソリン 33,377 1,120 5,196 -499 387,231 3,759 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -1,857 -1,593 14,463 345 354,999 -5,669 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス