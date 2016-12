アジア通貨動向（29日）＝ほぼ全面安、ギリシャ情勢の緊迫化で

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日午前のアジア通貨はほぼ全面安とな っている。ギリシャのデフォルト(債務不履行)が現実味を増したことから安全資産へ資 金が流れている。 中国人民銀行は27日、貸し出しおよび預金の基準金利を0.25%ポイント引き下 げると発表した。ただ、市場の注目はギリシャ問題に集まっている。 マレーシアリンギ は0.3%下落し、2005年12月以来の安値をつけた。 韓国ウォン は一時1%近く下げ、3月18日以来の安値をつけた。 インドネシアルピア も0.5%下落している。 *0131GMT(日本時間午前10時31分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.10 123.89 +0.64 Sing dlr 1.3535 1.3496 -0.29 Taiwan dlr 30.960 31.132 +0.56 Korean won 1123.20 1116.90 -0.56 Baht 33.86 33.78 -0.25 Peso 45.21 45.09 -0.28 Rupiah 13360.00 13305.00 -0.41 Rupee 63.64 63.64 0.00 Ringgit 3.7795 3.7675 -0.32 Yuan 6.2085 6.2090 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.10 119.66 -2.80 Sing dlr 1.3535 1.3260 -2.03 Taiwan dlr 30.960 31.718 +2.45 Korean won 1123.20 1099.30 -2.13 Baht 33.86 32.90 -2.84 Peso 45.21 44.72 -1.08 Rupiah 13360.00 12380.00 -7.34 Rupee 63.64 63.03 -0.96 Ringgit 3.7795 3.4965 -7.49 Yuan 6.2085 6.2040 -0.07