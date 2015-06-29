UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（29日）＝4本、209億4530万円

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(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 バンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０６ 野村アセットマネジメント 設定上限額：２５０億円 設定額：１５８億７１００万円 販売会社：西日本シティＴＴ証券、西日本シティ銀行 ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ａコース／Ｂコース 野村アセットマネジメント 設定上限額：各２０００億円 設定額：Ａコース ３億８８７０万円／Ｂコース ３８億９１２０万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 ＨＳＢＣ インド債券オープン（１年決算型） ＨＳＢＣ投信 設定上限額：５００億円 設定額：７億９４４０万円 販売会社：みずほ銀行
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