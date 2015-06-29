〔表〕きょうの投信設定（30日）＝12本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 世界優先証券ファンド２０１５０６（ヘッジあり）／（ヘッジなし） ＜愛称：ゆうせん君２０１５０６＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：合計で５００億円 設定額：── 販売会社：高知銀行 、静銀ティーエム証券 ＳＭＢＣ世界優先証券ファンド２０１５０６ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：三井住友銀行 繰上償還条項付ＪＰＸ日経４００セレクトアクティブ１５─０６（限定追加型） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：寿証券、三縁証券、静岡東海証券、大山日ノ丸証券、東武証券、ひろぎん ウツミ屋証券、愛媛銀行 豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型） ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：── 販売会社： りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ダイワ日本企業外債ファンド （為替ヘッジあり）２０１５─０６／（部分為替ヘッジあり）２０１５─０６ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各２００億円 設定額：── 販売会社：大和証券 日本株発掘ファンド 米ドル型 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：丸三証券 日本超長期国債ファンド 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─０６＜愛称：日本晴＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３５０億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券、中銀証券 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース ＜愛称：米ドルストラテジー＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：エース証券、ＳＢＩ証券、丸八証券 、楽天証券