アジア通貨動向（29日）＝大半がギリシャ懸念で下落、マレーシアリンギは10年ぶり安値

[シンガポール 29日 ロイター] - 29日中盤のアジア通貨は大半が下落し、 中でもマレーシアリンギは10年ぶりの安値をつけた。ギリシャのデフォルト(債務不履 行)が意識され、より安全な資産へ資金が流れている。 リンギ は0.4%安の1ドル=3.7830リンギ。政府系ファンドの1MD Bの債務問題を背景にフィッチがマレーシアの格付けを引き下げるとの懸念もさらなる重 しとなっており、2005年7月以来の安値をつけた。 韓国ウォン は一時1%近く下げ、3月18日以来の安値となる1ドル=1 127.9ウォンをつけた。その後は輸出業者の月末決済に伴うウォン買いや、それにつ られた一部トレーダーのショートカバーを受け下げ幅を縮小した。 インドネシアルピア も約17年ぶりの安値付近に下落している。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.89 123.89 +0.81 Sing dlr 1.3525 1.3496 -0.21 Taiwan dlr 30.961 31.132 +0.55 Korean won 1121.39 1116.90 -0.40 Baht 33.86 33.78 -0.24 Peso 45.22 45.09 -0.30 Rupiah 13352.00 13305.00 -0.35 Rupee 63.86 63.64 -0.34 Ringgit 3.7815 3.7675 -0.37 Yuan 6.2094 6.2090 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.89 119.66 -2.63 Sing dlr 1.3525 1.3260 -1.96 Taiwan dlr 30.961 31.718 +2.45 Korean won 1121.39 1099.30 -1.97 Baht 33.86 32.90 -2.84 Peso 45.22 44.72 -1.11 Rupiah 13352.00 12380.00 -7.28 Rupee 63.86 63.03 -1.29 Ringgit 3.7815 3.4965 -7.54 Yuan 6.2094 6.2040 -0.09