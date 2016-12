アジア通貨動向（13日）＝大半が小幅安、ギリシャ懸念など重し

[シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨市場では大半の通貨が 小幅安。ギリシャのユーロ圏離脱懸念や、きょう発表された中国貿易統計が同国の成長に 対する懸念を払しょくできる内容ではなかったことが重し。 マレーシアリンギ と韓国ウォン は、オフショアのファンド勢の売 りを受けて下落。 一方、台湾ドル は上昇。ただ、トレーダーによると、外国金融機関が売りを 出しており、上値が抑えられている。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジィ氏は「ユーロ/ド ルの値動きは、(ギリシャ支援をめぐる)合意の可能性を信じているようにみえる。しか し少なくとも週末までは全般的なセンチメントは弱いままだろう」と述べた。 また、中国の6月の貿易統計で同国経済が引き続き鈍化している可能性が示され、米 連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長の議会証言が15─16日に控えていることか ら、アジア新興国通貨が大きく上昇する可能性は低いとの見方を示した。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.56 122.82 +0.21 Sing dlr 1.3520 1.3511 -0.07 Taiwan dlr 30.965 31.230 +0.86 Korean won 1130.60 1129.70 -0.08 Baht 33.98 33.94 -0.12 Peso 45.16 45.13 -0.07 Rupiah 13295.00 13310.00 +0.11 Rupee 63.47 63.39 -0.12 Ringgit 3.7990 3.7940 -0.13 Yuan 6.2085 6.2092 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.56 119.66 -2.37 Sing dlr 1.3520 1.3260 -1.92 Taiwan dlr 30.965 31.718 +2.43 Korean won 1130.60 1099.30 -2.77 Baht 33.98 32.90 -3.17 Peso 45.16 44.72 -0.96 Rupiah 13295.00 12380.00 -6.88 Rupee 63.47 63.03 -0.69 Ringgit 3.7990 3.4965 -7.96 Yuan 6.2085 6.2040 -0.07