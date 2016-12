UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、ギリシャ支援合意で逃避買い後退

(レートを更新しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 95*21.50=3.2269% 前営業日終盤 96*10.50=3.1916% 10年債 米東部時間17時05分 97*06.50=2.4465% 前営業日終盤 97*19.00=2.4009% 5年債 米東部時間17時05分 99*18.50=1.7140% 前営業日終盤 99*26.75=1.6595% 2年債 米東部時間17時05分 99*28.25=0.6772% 前営業日終盤 99*30.75=0.6450% 13日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。ユーロ圏首脳がギリシャ支援策 で基本合意したことを受け、安全資産としての米債買いが後退した。また、企業による大 型起債も国債価格への圧迫材料となった。 ユーロ圏首脳会議は同日、ギリシャ向け第3次支援の協議開始に向けた工程表で合意 。実施されると、ギリシャは期間3年の860億ユーロ規模の支援を受けることになる。 トムソン・ロイター傘下IFRによると、米ドラックストアチェーン大手のCVSヘ ルス が最大150億ドルの社債を発行。 クレディ・アグリコルの米債取引主任ダン・マルホーランド氏は、CVSの社債発行 は「明らかに債券相場を圧迫した」と指摘した。 取引終盤、指標10年債 は10/32安、利回りは2.43%。ギリシ ャ支援協議の合意が発表される前は2.38%近辺で推移していた。 米連邦準備理事会(FRB)が利上げ開始に近づいているとの見方も、利回り上昇に つながった。イエレンFRB議長は前週10日、年内のいずれかの時点で利上げを開始す ると発言した。 イエレン議長は15日に下院金融委員会で、16日には上院銀行委員会で半期に一度 の議会証言を行う。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「1 0日のかなりタカ派的な発言のあと、イエレン議長がどのような見解を示すか注目されて いる」と語った。 投資家の間では、利上げ開始が9月になる公算が大きいとの見方が強まっている。 また、週内発表の米経済指標では14日の6月の米小売売上高統計が注目されている 。 Tボンド先物9月限 は2/32高の149─5/32。 Tノート先物9月限 は4.50/32安の125─19/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (+0.25)