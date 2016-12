15日の国内・海外経済指標と行事予定

(7月15日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合・2日目 イントレビッド、スカイマーク債権者向け説明会 1030 20年利付国債(7月債)の発行予定額等(財務省) 1430 日証協会長会見 1530 黒田日銀総裁会見 ●海外指標など 7月15日(水) ◇指標 02:00 中国GDP(国家統計局) Q2 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Jun 04:00 マレーシア:CPI Jun 06:45 仏消費者物価指数(INSEE) Jun 08:30 ILO方式英失業率(国立統計局) May 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 11:00 南ア:小売売上高 May 12:00 ポーランド:CPI Jun 12:30 米卸売物価指数(労働省) Jun 12:30 米NY州製造業業況指数(連銀) Jul 13:15 米鉱工業生産(FRB) Jun 22:35 NZ:製造業PMI Jun ◇イベント 00:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済・金融政策について講演 14:00 イエレン米FRB議長、下院金融委員会で証言 14:00 カナダ:中銀金利発表 16:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米地区連銀経済報告 19:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 22:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済状況について講演 ◇決算予定 15 Jul 11:00 Q2 2015 Bank of America Corp 15 Jul AMC Q2 2015 Intel Corp 15 Jul BMO Q2 2015 U.S. Bancorp