アジア通貨動向（14日）＝総じて軟調、シンガポールドル5週間ぶり安値

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場では大半の通貨が 軟調。投資家の関心は、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期に移っている。 韓国ウォン は0.9%安で下げを主導。2013年7月以来の2年ぶり安 値をつけた。ドル高 を背景に海外勢の売りが膨らんだ。ただ、決済を控える輸出業 者の押し目買いが入り、やや持ち直している。 シンガポールドル は0.4%安で5週間ぶり安値。同国の第2・四半期の国 内総生産(GDP)速報値は、季節調整済みの前期比年率4.6%減と予想外のマイナス だったため、シンガポール金融管理局(MAS、中銀)による追加緩和観測が再燃してい る。 北欧系銀行SEB(シンガポール)のアジア戦略部門を率いるショーン・ヨコタ氏は 「市場は10月の政策決定会合でMASが緩和するリスクを織り込み始めるだろう」と指 摘した。 *0202GMT(日本時間午前11時02分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.51 123.46 -0.04 Sing dlr 1.3603 1.3570 -0.24 Taiwan dlr 31.011 31.200 +0.61 Korean won 1139.40 1130.60 -0.77 Baht 34.02 34.00 -0.08 Peso 45.19 45.16 -0.06 Rupiah 13322.00 13296.00 -0.20 Rupee 63.51 63.51 +0.00 Ringgit 3.8045 3.8030 -0.04 Yuan 6.2088 6.2084 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.51 119.66 -3.12 Sing dlr 1.3603 1.3260 -2.52 Taiwan dlr 31.011 31.718 +2.28 Korean won 1139.40 1099.30 -3.52 Baht 34.02 32.90 -3.30 Peso 45.19 44.72 -1.03 Rupiah 13322.00 12380.00 -7.07 Rupee 63.51 63.03 -0.76 Ringgit 3.8045 3.4965 -8.10 Yuan 6.2088 6.2040 -0.08