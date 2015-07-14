米金融・債券市場＝国債利回り低下、さえない小売売上高で利上げ先送り観測

［ニューヨーク １４日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ３０年債 米東部時間16時29分 96*08.50=3.1950% 前営業日終盤 95*21.50=3.2269% １０年債 米東部時間16時29分 97*19.00=2.4010% 前営業日終盤 97*06.50=2.4465% ５年債 米東部時間16時28分 99*26.75=1.6596% 前営業日終盤 99*18.50=1.7140% ２年債 米東部時間14時37分 99*31.00=0.6410% 前営業日終盤 99*28.25=0.6772% １４日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。米小売売上高が予想外に減少す るなか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げ時期を先送りするのではないかとの見方が 広がった。 Ｔボンド先物９月限 は１２／３２高の１４９─１７／３２。 Ｔノート先物９月限 は１１／３２高の１２５─３０／３２。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (-1.00)