米金融・債券市場＝国債利回り低下、さえない小売売上高で利上げ先送り観測

[ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間16時29分 96*08.50=3.1950% 前営業日終盤 95*21.50=3.2269% 10年債 米東部時間16時29分 97*19.00=2.4010% 前営業日終盤 97*06.50=2.4465% 5年債 米東部時間16時28分 99*26.75=1.6596% 前営業日終盤 99*18.50=1.7140% 2年債 米東部時間14時37分 99*31.00=0.6410% 前営業日終盤 99*28.25=0.6772% 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。米小売売上高が予想外に減少す るなか、米連邦準備理事会(FRB)が利上げ時期を先送りするのではないかとの見方が 広がった。 Tボンド先物9月限 は12/32高の149─17/32。 Tノート先物9月限 は11/32高の125─30/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (-1.00)