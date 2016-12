UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り低下、さえない小売売上高で利上げ先送り観測

(レートを更新しました) [ニューヨーク 14日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 米東部時間17時05分 96*10.00=3.1924% 前営業日終盤 95*21.50=3.2269% 10年債 米東部時間17時05分 97*20.00=2.3974% 前営業日終盤 97*06.50=2.4465% 5年債 米東部時間17時05分 99*27.50=1.6546% 前営業日終盤 99*18.50=1.7140% 2年債 米東部時間14時37分 99*31.00=0.6410% 前営業日終盤 99*28.25=0.6772% 14日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。米小売売上高が予想外に減少す るなか、米連邦準備理事会(FRB)が利上げ時期を先送りするのではないかとの見方が 広がった。 6月の米小売売上高は前月比0.3%減で、0.2%の増加を見込んでいたい市場予 想に反してマイナスとなった。今年2月以来の大きな減少率だった。自動車を含めた幅広 い業種で消費が減り、経済が再び減速しているとの懸念が浮上する可能性がある。5月の 数字も当初発表の1.2%増から1.0%増へ下方修正された。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長は15、16日の両日に定例の議会証言を 行い、発言内容が注目される。 取引終盤、指標10年債 は10/32高、利回りは前日の2.43%か ら2.41%に低下。利回りは6月以降、2.18%─2.50%のレンジ内で推移して いる。 テクニカル的な要因に加え、社債発行が膨らむなか、長期国債の動きが見劣りし、利 回り格差は拡大。5年債と30年債の利回り格差 は前日の152ベーシス ポイント(bp)から153bpに拡大した。 ギリシャ動向も米国債の買い材料となった。ギリシャ債務の持続可能性をめぐり、欧 州連合(EU)の当初想定を大きく上回る軽減措置が必要になるとの報告書を国際通貨基 金(IMF)がまとめていたことが分かった。報告書では「債務持続可能性の著しい悪化 は、これまで検討されていた水準や欧州安定メカニズム(ESM)が提案していた水準を はるかに上回る軽減措置が必要なことを示している」と指摘。欧州諸国はギリシャに対し 、新規融資を含む欧州債務に30年の支払い猶予期間や返済期限の大幅延長、または大幅 なヘアカットなどを認めることが必要だとした。 Tボンド先物9月限 は12/32高の149─17/32。 Tノート先物9月限 は11/32高の125─30/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (-1.00)