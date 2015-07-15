16日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月１６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 統計委員会・サービス統計・企業統計部会（小売物価統計調査の変更について） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1215 日産自動車のゴーン社長が日本商工会議所で講演 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1300 衆議院本会議 1400 ７月金融経済月報（日銀） 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1615 経済財政諮問会議 1630 菅原財務副大臣会見 1805 甘利経済再生相会見 ●海外指標など ７月１６日（木） ◇指標 16~19Jul : 対中国海外直接投資（商務省） Jun 00:30 シンガポール：非石油部門輸出 Jun 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） May 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Jun 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jul 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jul 14:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jul 20:00 対米証券投資（財務省） May ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ総裁会見 14:30 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で証言 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ルー米財務長官、メルケル独首相・ショイブレ独財務相と会談 カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算予定 16 Jul BMO Q2 2015 eBay Inc EBAY.O 16 Jul AMC Q2 2015 Google Inc GOOGL.O 16 Jul 12:00 Q2 2015 Citigroup 16 Jul BMO Q2 2015 Goldman Sachs Group ◇休場 インドネシア