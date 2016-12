アジア通貨動向（15日）＝中国指標が支援、ＦＲＢ議会証言控え警戒感も

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場では大半の通貨が 上げ幅を削る展開となっている。この日発表された第2・四半期の中国国内総生産(GD P)統計が支援材料なる一方、イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言を控 え、警戒感が高まっている。 中国GDP統計は予想を小幅に上回り、同国の景気減速懸念の緩和につながった。ア ジア通貨はこれを受けて一時上げ幅を拡大していたが、その後イエレン氏の証言に投資家 の焦点がシフト。上昇分の大半を削っている。 メイバンクのシニア通貨アナリストは「中国の指標はポジティブな内容となり、安心 材料を提供した」と指摘した上で「改革案に関するギリシャ議会の採決やFRBの議会証 言など市場が注目する他のリスクイベントもある」と述べた。 台湾ドル は輸出業者からの買いを背景に上昇。市場筋によると、台湾中銀が 台湾ドルの上昇抑制に向けた介入を実施したとみられ、1米ドル=31.000台湾ドル より台湾ドル安/米ドル高の水準で買いが入った。 韓国ウォン は小幅上昇。中国の指標を受けてショートカバーが入ったほか 、輸出業者からの買いも見られている。 ただ、海外投資家の株式売却に絡んだドル需要からやや押し戻された。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0450 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.40 123.39 -0.01 Sing dlr 1.3609 1.3614 +0.04 Taiwan dlr 31.006 31.302 +0.95 Korean won 1141.30 1142.60 +0.11 Baht 34.04 34.02 -0.05 Peso 45.18 45.20 +0.03 Rupiah 13330.00 13330.00 +0.00 Rupee 63.41 63.39 -0.04 Ringgit 3.8035 3.8070 +0.09 Yuan 6.2089 6.2089 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.40 119.66 -3.03 Sing dlr 1.3609 1.3260 -2.56 Taiwan dlr 31.006 31.718 +2.30 Korean won 1141.30 1099.30 -3.68 Baht 34.04 32.90 -3.34 Peso 45.18 44.72 -1.02 Rupiah 13330.00 12380.00 -7.13 Rupee 63.41 63.03 -0.60 Ringgit 3.8035 3.4965 -8.07 Yuan 6.2089 6.2040 -0.08