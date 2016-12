再送-アジア通貨動向（16日）＝ＦＲＢ議長証言受け軟調、タイバーツは6年ぶり安値　

(表の形式を整えて再送します) [シンガポール 16日 ロイター] - 16日のアジア通貨市場では大半の通貨が 下落した。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が米下院の議会証言で年内利上げが 適切であるとの見解を示したことや、アジア開発銀行(ADB)が域内の成長率予測を引 き下げたことが背景。 韓国ウォン は0.6%安で2年ぶり安値。中国株の不安定な動きで海外勢 の売りが出ている。 タイバーツ は0.4%安で約6年ぶり安値をつけた。15日にソムマイ財務 相が下半期の成長率鈍化の見通しを示した。 シンガポールドル は3カ月ぶり安値。6月の輸出データから対外環境の持続 的な改善が必要だと受け止められた。 イエレンFRB議長の証言は、早ければ9月にも利上げあるとの見方を支援するが、 オーストラリア・ニュージーランド(ANZ)銀行のシニア通貨ストラテジストは、市場 が9月の米利上げの可能性をまだ十分織り込んでいないと指摘した。 さらにADBが2015年と2016年の中国およびアジア(先進国を除く)の成長 率予測を下方修正したことも、アジア通貨への打撃となった。 *0542GMT(日本時間午後2時42分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.89 123.80 -0.07 Sing dlr 1.3682 1.3654 -0.20 Taiwan dlr 31.080 31.272 +0.62 Korean won 1149.75 1143.60 -0.53 Baht 34.19 34.08 -0.34 Peso 45.28 45.22 -0.13 *Rupiah 13342.00 13342.00 +0.00 Rupee 63.50 63.41 -0.14 Ringgit 3.8060 3.8065 +0.01 Yuan 6.2094 6.2092 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.89 119.66 -3.42 Sing dlr 1.3682 1.3260 -3.08 Taiwan dlr 31.080 31.718 +2.05 Korean won 1149.75 1099.30 -4.39 Baht 34.19 32.90 -3.77 Peso 45.28 44.72 -1.23 Rupiah 13342.00 12380.00 -7.21 Rupee 63.50 63.03 -0.74 Ringgit 3.8060 3.4965 -8.13 Yuan 6.2094 6.2040 -0.09 *インドネシアの金融市場は7月16─21日は休場。