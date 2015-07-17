21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 0830 ７月ロイター短観 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１８、１９日分） 0900 閣議、閣議後大臣会見 1030 ２年利付国債（８月債）の発行予定額等 1400 ５月景気動向指数改定値 1400 ６月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 ６月の百貨店売上高 1600 ６月のコンビニ売上高 1700 東芝記者会見 ●海外指標など ７月１７日（金） ◇指標 12:30 米住宅着工件数（商務省） Jun 12:30 米消費者物価指数（労働省） Jun 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jul ◇イベント 08:00 ドイツ議会、対ギリシャ第３次支援プログラムめぐる審議 14:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が米商業会議所のイベントに出席 「The Federal Reserve: a Conversation with Vice Chair Stanley Fischer」 ◇決算予定 17 Jul BMO Q2 2015 General Electric Co ◇休場 シンガポール、マレーシア、インドネシア ７月１８日（土） ◇指標 01:30 中国新築住宅価格 Jun ７月２０日（月） ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Jun 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） May 08:00 台湾：輸出受注 Jun ◇決算予定 20 Jul AMC Q2 2015 International Business Machines 20 Jul BMO Q2 2015 Morgan Stanley ◇休場 インドネシア ７月２１日（火） ◇指標 08:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Jun 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 17:00 カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算予定 21 Jul AMC Q4 2015 Microsoft Corp 21 Jul AMC Q3 2015 Apple 21 Jul AMC Q2 2015 Yahoo! Inc ◇休場 インドネシア