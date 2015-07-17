新規上場企業の横顔：スズキ太陽技術（8月18日ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ上場）

［東京 １７日 ロイター］ - ８月１８日にＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ上 場予定の「スズキ太陽技術」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 愛知県安城市三河安城東町 ≪事業内容≫ 環境商材販売、施工事業及び架台販売事業を主とする環境エネルギー事 業 ≪代表者≫ 代表取締役 鈴木 竜宏 ≪資本金≫ 1910万円 ≪発行済み株式数≫ 206万6000株（2015年7月16日現在） ≪従業員数≫ 24名（2015年6月30日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（千円） 1,102,252 1,257,579 経常利益（千円） 111,165 137,495 当期利益（千円） 74,995 86,687 １株当たり利益（円） 37.49 43.34 １株当たり純資産（円） 155.96 119.06 配当（円） - - 注）2015年3月30日付けで、1株を10,000株に分割 ≪総資産≫ （千円） 467,458（2015年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 332,704（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 鈴木 竜宏 71.26 1,900,000 高島 11.62 310,000 杉浦 太 4.35 116,000 岩月 洋滋 2.68 71,700 神原 崇之 2.68 71,700 矢隈 有子 2.68 71,700 加藤 二郎 0.52 14,000 尾崎 孝幸 0.52 14,000 小関 康嗣 0.52 14,000 長谷川 恵一 0.52 14,000 ≪監査人≫ 監査法人コスモス ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 (以上、２０１５年７月１６日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報