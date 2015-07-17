［１７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Saturday, 18 July, 2015------------------------------ ●海外分●
◇指標 01:30 中国新築住宅価格 Jun
Monday, 20 July, 2015------------------------------
●海外分●
◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Jun 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） May 08:00 台湾：輸出受注 Jun
◇イベント ＥＣＢが保有するギリシャ国債の償還
◇決算予定 20 Jul AMC Q2 2015 International Business Machines 20 Jul BMO Q2 2015 Morgan Stanley
◇休場 インドネシア
Tuesday, 21 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：月例経済報告 - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１８、１９日分） - 1030 日本：2年利付国債（8月債）の発行予定額等 - 1400 日本：5月景気動向指数改定値 - 1400 日本：６月粗鋼生産速報（鉄連） - 1430 日本：６月の百貨店売上高 - 1600 日本：６月のコンビニ売上高 - ●海外分●
◇指標 08:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Jun 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 17:00 カーニー英中銀総裁が講演
◇決算予定 21 Jul AMC Q4 2015 Microsoft Corp 21 Jul AMC Q3 2015 Apple 21 Jul AMC Q2 2015 Yahoo! Inc
◇休場 インドネシア
Wednesday, 22 July, 2015------------------------------ 1030 日本：20年利付国債の入札発行 - 1245 日本：20年利付国債の入札結果 - 1400 日本：６月のスーパー売上高 - 1400 日本：６月のショッピングセンター売上高 - 1500 日本：20年利付国債の第２非価格競争入札結果 - ●海外分●
◇イベント 03:05 スティーブンス豪中銀総裁が講演 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jul
◇決算予定 22 Jul BMO Q2 2015 Boeing Co 22 Jul AMC Q2 2015 Texas Instruments Inc
Thursday, 23 July, 2015------------------------------ Time Unknown 日本：経団連夏季フォーラム（軽井沢、２４日まで） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：鉄連会長会見 - ●海外分● ◇イベント 21:00 ニュージーランド中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
◇決算予定 23 Jul AMC Q2 2015 Amazon.com Inc 23 Jul BMO Q2 2015 Bristol-Myers Squibb Co 23 Jul 11:30 Q2 2015 Caterpillar 23 Jul BMO Q2 2015 Comcast Corp 23 Jul BMO Q2 2015 Dow Chemical Co 23 Jul Q2 2015 General Motors Co 23 Jul BMO Q2 2015 3M Co 23 Jul AMC Q3 2015- Visa Inc 23 Jul BMO Q2 2015 NASDAQ OMX Group Inc
Friday, 24 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) - 1030 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●海外分●
◇決算予定 24 Jul 11:00 Q2 2015 Xerox Corp 24 Jul BMO Q2 2015 Biogen
Monday, 27 July, 2015------------------------------ 0850 日本：６月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1030 日本：中曽日銀副総裁講演（熊本市） - 1400 日銀：中曽日銀副総裁会見（熊本市） - ●海外分●
Tuesday, 28 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）（２９日まで） 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）閣僚会合（ハワイ、３１日まで）
◇決算予定 28 Jul 11:00 Q2 2015 Ford Motor Co
Wednesday, 29 July, 2015------------------------------
●海外分●
◇イベント 17:00 米財務省２年変動利付債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） フラジル：中銀金利発表
◇決算予定 29 Jul AMC Q2 2015 Facebook
Thursday, 30 July, 2015------------------------------ 1030 日本：石田日銀審議委員講演（京都市） - 1430 日本：石田日銀審議委員会見（京都市） -
●海外分●
◇イベント 00:30 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:00 米財務省７年債入札 メキシコ：中銀金利発表 Jul
◇決算予定 30 Jul BMO Q4 2015 Procter & Gamble Co
◇休場 タイ
Friday, 31 July, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
◇決算予定 31 Jul BMO Q2 2015 Exxon Mobil 31 Jul BMO Q2 2015 Chevron
Monday, 03 August, 2015------------------------------ ●海外分●
Tuesday, 04 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分●
Thursday, 06 August, 2015------------------------------ Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 -
●海外分●
Friday, 07 August, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見） -
●海外分●
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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