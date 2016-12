〔今週の主要材料〕海外市場

[24日 ロイター] - *時間表記はGMT(グリニッジ標準時)、日本時間マイナス9時間 *関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 24Aug 5:00 SG CPI(前年比) Jul % -0.20 10 -0.30 24Aug 8:00 TW 鉱工業生産(前年比) Jul % 0 -1.35 24Aug 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Jul 0 0.08 25Aug 6:00 DE GDP確定値(前期比) Q2 % 0.4 30 0.4 25Aug 6:00 DE GDP確定値(前年比) Q2 % 1.6 22 1.6 25Aug 8:00 PL 失業率 Jul % 10.1 14 10.3 25Aug 8:00 DE IFO業況指数 Aug 107.8 28 108.0 25Aug 8:00 DE IFO現況指数 Aug 113.9 21 113.9 25Aug 8:00 DE IFO期待指数 Aug 102.0 21 102.4 25Aug 9:30 ZA GDP(前期比年率) Q2 % 0.5 21 1.3 25Aug 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.6 25Aug 13:00 US 住宅価格指数(前月比) Jun % 0 0.4 25Aug 13:00 US 住宅価格指数 Jun 0 222.8 25Aug 13:00 US ケースシラー住宅価格指数(前月比) Jun % 0 1.1 25Aug 13:00 US ケースシラー住宅価格指数(前年比) Jun % 5.1 22 4.9 25Aug 13:00 US ケースシラー20都市(前月比) Jun % 0.1 18 -0.2 25Aug 13:30 BR 経常収支 Jul bln -7.000 5 -2.547 25Aug 13:45 US マークイット総合PMI(速報値) Aug 0 25Aug 13:45 US マークイット・サービスPMI(速報値 Aug 56.0 12 ) 25Aug 14:00 MX 経常収支 Q2 mln 0 -9446 25Aug 14:00 US 新築住宅販売戸数(年率) Jul mln 0.510 50 0.482 25Aug 14:00 US 新築住宅販売戸数(前月比) Jul % 6.0 17 -6.8 25Aug 14:00 US CB消費者信頼感指数 Aug 93.3 52 90.9 25Aug 22:45 NZ 貿易収支(年間) Jul bln 0 -2.85 26Aug 5:00 SG 製造業生産(前年比) Jul % -2.8 10 -4.4 26Aug 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1646.0 26Aug 12:30 US 耐久財非国防資本財(除航空機) Jul % 0.4 12 26Aug 12:30 US 耐久財受注(除国防財) Jul % 0 26Aug 12:30 US 耐久財受注 Jul % -0.5 49 26Aug 12:30 US 耐久財受注(除輸送機器) Jul % 0.4 40 27Aug 1:30 AU 設備投資(前期比) 27Aug 2:00 PH GDP(前年比) Q2 % 0 5.20 27Aug 6:00 DE 輸入物価(前月比) Jul % -0.4 7 -0.5 27Aug 6:00 DE 輸入物価(前年比) Jul % -1.4 7 -1.4 27Aug 8:00 EZ M3(前年比) Jul % 5.0 26 5.0 27Aug 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 277 27Aug 12:30 US GDP改定値 Q2 % 3.2 54 2.3 27Aug 12:30 US コアPCE価格指数改定値 Q2 % 1.8 11 1.8 27Aug 12:30 US GDPデフレーター改定値 Q2 % 2.0 23 2.0 27Aug 14:00 US 中古住宅販売仮契約指数 Jul % 1.0 26 -1.8 27Aug 14:00 US 中古住宅販売仮契約 Jul 0 110.3 28Aug 5:45 CH GDP(前期比) Q2 % -0.1 9 -0.2 28Aug 8:30 GB GDP改定値(前期比) Q2 % 0.7 30 0.7 28Aug 8:30 GB GDP改定値(前年比) Q2 % 2.6 27 2.6 28Aug 9:00 EZ 業況指数 Aug 0 0.39 28Aug 9:00 EZ 景況感指数 Aug 103.9 23 104.0 28Aug 12:00 BR GDP(前期比) Q2 % -1.8 8 -0.2 28Aug 12:00 DE EU基準CPI速報値(前年比) Aug % 0.1 19 0.1 28Aug 12:00 DE EU基準CPI速報値(前月比) Aug % -0.1 17 0.3 28Aug 12:00 DE CPI速報値(前年比) Aug % 0.2 21 0.2 28Aug 12:00 DE CPI速報値(前月比) Aug % -0.1 20 0.2 28Aug 12:30 US PCE価格指数(前年比) Jul % 0 28Aug 12:30 US コアPCE価格指数(前月比) Jul % 0.1 38 28Aug 12:30 US 個人消費支出(前月比) Jul % 0.4 49 28Aug 12:30 US 個人所得(前月比) Jul % 0.4 50 28Aug 12:30 US PCE価格指数(前月比) Jul % 0 28Aug 12:30 US コアPCE価格指数(前年比) Jul % 0 28Aug 13:30 BR プライマリーバランス Jul BLN BR 0 -9.323 28Aug 14:00 US ミシガン大消費者信頼感指数(確報) Aug 93.0 43 92.9 30Aug 23:00 KR 鉱工業生産(前月比) Jul % 0 2.3 US=米、EZ=ユーロ圏、GB=英、DE=独、FR=仏、CN=中国、AU=豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、N O=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、 PH=フィリピン、TW=台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ *ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 8月24日(月) ◇イベント 19:55 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 "Pensions and Economy" 8月25日(火) ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札 ◇決算予定 25 Aug BMO Q2 2016 Best Buy Co BBY 8月26日(水) ◇イベント 14:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域経済の見通しについて講演 17:00 米財務省5年・変動利付2年債入札 スティーブンス豪中銀総裁が講演 8月27日(木) ◇イベント 17:00 米財務省7年債入札 米カンザスシティ地区連銀主催シンポジウム:ジャクソンホール会議 "Inflation Dynamics and Monetary Policy" (29日まで) ◇決算予定 27 Aug BMO Q2 2015 Dollar General DG 27 Aug AMC Q2 2015 GameStop GME 27 Aug BMO Q2 2015 Tiffany & Co TIF 8月29日(土) ◇イベント 16:25 フィッシャーFRB副議長、ジャクソンホール会議でパネル討議に参加 「米国のインフレ動向」 *企業決算の発表時間はBMOが市場の寄り前、AMCが市場の引け後。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here