25日の国内・海外経済指標と行事予定

(２５日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0825 閣議・閣議後会見 0900 参議院平和安全特別委 1030 ４０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1200 菅官房長官が内外情勢調査会で講演 1245 ４０年利付国債の入札結果 1515 ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果 東証１部指定 オオバ 東証２部から ●海外指標など ８月２５日（火） ◇指標 06:00 独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q2 08:00 独ＩＦＯ業況指数 Aug 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jun 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Jun 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Aug 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Aug 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Jul 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Aug ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 25 Aug BMO Q2 2016 Best Buy Co BBY