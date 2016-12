25日の国内・海外経済指標と行事予定

(25日現在) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0825 閣議・閣議後会見 0900 参議院平和安全特別委 1030 40年利付国債の入札発行 1030 10年利付国債(9月債)の発行予定額等 1200 菅官房長官が内外情勢調査会で講演 1245 40年利付国債の入札結果 1515 40年利付国債の第II非価格競争入札結果 東証1部指定 オオバ 東証2部から ●海外指標など 8月25日(火) ◇指標 06:00 独GDPの詳細(連邦統計庁) Q2 08:00 独IFO業況指数 Aug 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米住宅価格指数(連邦住宅金融局) Jun 13:00 S&Pケース・シラー米住宅価格指数 Jun 13:45 米サービス部門PMI速報値(マークイット) Aug 13:45 米総合PMI速報値(マークイット) Aug 14:00 米新築1戸建て住宅販売(商務省) Jul 14:00 米消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) Aug ◇イベント 17:00 米財務省2年債入札 ◇決算予定 25 Aug BMO Q2 2016 Best Buy Co BBY