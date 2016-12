アジア通貨動向（24日）＝リンギやルピアなど大幅安、リスク資産からの逃避で

[シンガポール 24日 ロイター] - 週明け24日のアジア通貨市場では、新興 国通貨が数年ぶりの安値に下落。中国株が大幅下落したことで世界経済の鈍化に対する懸 念が強まり、リスク資産からの資金逃避が加速した。 マレーシアリンギ は1.8%下落し、ドルペッグ制を採用する前の水準を下回 る17年ぶり安値を更新。政府系ファンド1MDBをめぐるナジブ首相の汚職疑惑に関連 し、スイス当局が刑事訴訟手続きを開始したことで政治的懸念が強まっている。 インドネシアルピア は0.8%下落し、17年前のアジア通貨危機以来の安値 。コモディティ価格の下落で、輸出や経済に関する見通しが悪化した。 台湾ドル とタイバーツ は6年ぶりの安値に下落。シンガポールドル とフィリピンペソ も2010年6月以来の安値を付けた。 トレーダーによると、韓国やインドネシアなどアジアの当局による通貨防衛のための 介入が見られるという。 SEB(シンガポール)のアジア戦略責任者、ショーン・ヨコタ氏は「相場が急激な 動きを見せる中、投資家はリスクを減らす必要がある。この動きは1日では終わらない」 とコメント。「米国もしくは中国が政策の軌道修正をするか、反応をうかがっている状況 だ。中国の『バズーカ』緩和を期待するのは間違いで、短期的に方向修正できるのはハト 派的な米連邦準備理事会(FRB)だけだ」と述べた。 市場では、前週末に中国当局が預金準備率(RRR)を引き下げるとの見方があった 。ヨコタ氏によると、50ベーシスポイント(bp)のRRR引き下げでは現在の相場急 落を食い止めるには不十分だという。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.02 121.96 +0.78 Sing dlr 1.4121 1.4079 -0.30 Taiwan dlr 32.910 32.876 -0.10 Korean won 1198.00 1195.00 -0.25 Baht 35.77 35.65 -0.34 Peso 46.81 46.50 -0.66 Rupiah 14020.00 13940.00 -0.57 Rupee 66.50 65.83 -1.01 Ringgit 4.2240 4.1815 -1.01 Yuan 6.3968 6.3887 -0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.02 119.66 -1.13 Sing dlr 1.4121 1.3260 -6.10 Taiwan dlr 32.910 31.718 -3.62 Korean won 1198.00 1099.30 -8.24 Baht 35.77 32.90 -8.02 Peso 46.81 44.72 -4.46 Rupiah 14020.00 12380.00 -11.70 Rupee 66.50 63.03 -5.21 Ringgit 4.2240 3.4965 -17.22 Yuan 6.3968 6.2040 -3.01