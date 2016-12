UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、世界的な市場乱高下で

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 24日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*28.50=2.7331% 前営業日終盤 102*26.50=2.7361% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.50=2.0121% 前営業日終盤 99*19.00=2.0452% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*05.50=1.3783% 前営業日終盤 100*29.50=1.4308% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*02.75=0.5802% 前営業日終盤 100*00.25=0.6209% 24日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。中国の問題が世界に影響を及ぼす との懸念から、資金を株などのリスク資産から低リスク資産にシフトさせる動きが世界的 に加速し、指標10年債利回りは一時4カ月ぶりの低水準をつけた。 中国株式市場が9%に近い下げを記録したことを受け、世界的な株・商品価格安が広 がった。米株式市場では、ダウ工業株30種平均 が寄り付き直後に1000ドル超 急落した。 米主要株価3指数は中盤にかけ幾分落ち着きを取り戻し、下げ幅を縮小。これを受け 、米債への逃避買いも幾分後退した。 CRTキャピタル・グループのシニア政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏 は「米債市場は、株価動向および他の高リスク資産の価格動向に反応した」と述べた。 取引終盤、指標10年債 は12/32高、利回りは前営業日から5ベー シスポイント低下の2.007%。価格は一時1ポイント上昇、利回りは4カ月ぶり低水 準の1.905%をつけた。 市場の乱高下によって、米連邦準備理事会(FRB)が9月に利上げを実施するとの 観測も後退。トレーダーは、投資家の信認を脅かしかねないと指摘した。 米短期金利(店頭取引)は低下し、市場で見込まれている9月の利上げの確率は25 %となった。また、50%の確率で12月に利上げが実施されるとの見方も織り込まれた 。 9月利上げ観測後退を背景に、2年債利回り は一時6週間半ぶりの水準に 低下。終盤、同利回りは5bp低下し、0.576%で推移した。 5・30年債の利回り格差は1.36%ポイントに拡大し、3週間ぶりの高水準とな った。 アナリストの間からは、リスク回避の動きが強まっていることによって、週内に実施 される総額900億ドルの国債入札が好結果を収める可能性があるとの声が聞かれた。 米財務省は25日に260億ドルの2年債、26日に350億ドルの5年債、27日 に290億ドルの7年債の入札を実施する。 Tボンド先物9月限 は23/32高の160─29/32。 Tノート先物9月限 は17/32高の129─6.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 21.25 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 6.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 (-2.00)