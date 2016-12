アジア通貨動向（25日）＝上昇、ウォンは北朝鮮との高官協議合意を好感

[シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が前日の下げから回復。安値拾いの買いを誘っている。ただ、中国では当局による 新たな下支え策がみられないことから、株式相場の見通しは不透明となっている。 ウォン は上昇。韓国と北朝鮮が高官協議で合意し、緊張状態を脱したこと を好感した。 トレーダーによると、当局は1ドル=1200ウォンの水準を上回るウォン高・ドル 安を目指しているといい、ドル売り介入への警戒感は根強い。ただ、外国人投資家は引き 続き韓国株や債券を売っており、ウォンの上値は限られている。 台湾ドル は6年ぶり安値から反発。当局の支援策に対する期待から台湾株は 大幅上昇している。 マレーシアリンギ は流動性の低い中、企業からの月末の決済需要を背景に買 われた。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna Park氏は「この日の動きは、前 日の急落後のテクニカルな反動に過ぎない」と説明。「リスクの高い資産価格が最近急落 したことを考慮すると、安値拾いの需要もあるとみられる。ただ、すべては中国当局のス タンスしだいだ。センチメントの回復には時間を要するだろう」との見方を示した。 *0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.38 118.41 -0.81 Sing dlr 1.4063 1.4099 +0.26 Taiwan dlr 32.655 32.960 +0.93 Korean won 1194.40 1199.00 +0.39 Baht 35.63 35.76 +0.36 Peso 46.70 46.82 +0.26 Rupiah 14070.00 14044.00 -0.18 Rupee 66.56 66.64 +0.12 Ringgit 4.2420 4.2630 +0.50 Yuan 6.4135 6.4044 -0.14 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.38 119.66 +0.23 Sing dlr 1.4063 1.3260 -5.71 Taiwan dlr 32.655 31.718 -2.87 Korean won 1194.40 1099.30 -7.96 Baht 35.63 32.90 -7.66 Peso 46.70 44.72 -4.23 Rupiah 14070.00 12380.00 -12.01 Rupee 66.56 63.03 -5.30 Ringgit 4.2420 3.4965 -17.57 Yuan 6.4135 6.2040 -3.27