27日の国内・海外経済指標と行事予定

(２７日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0830 郵政民営化委員会 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 市場変更 カネコ種苗 東証２部へ、ジャスダックから アイ・オー・データ機器 東証２部へ、ジャスダックから ●海外指標など ◇指標 06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Jul 08:00 ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ） Jul 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米ＧＤＰ改定値（商務省） Q2 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Jul ◇イベント 01:30 豪設備投資 Q2 02:00 フィリピン：ＧＤＰ Q2 17:00 米財務省７年債入札 米カンザスシティ地区連銀主催シンポジウム：ジャクソンホール会議 "Inflation Dynamics and Monetary Policy" （２９日まで） ◇決算予定 27 Aug BMO Q2 2015 Dollar General DG 27 Aug AMC Q2 2015 GameStop GME 27 Aug BMO Q2 2015 Tiffany & Co TIF 27/08/2015 中国工商銀行=ICBC 1398.HK 6-MTH-ENDED30/06/15 27/08/2015 中国農業銀行=ABC 1288.HK 6-MTH-ENDED30/06/15