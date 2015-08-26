〔表〕きょうの投信設定（27日）＝10本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり） 大和証券投資信託委託 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型）／（年２回決算） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：各１００万円 設定額：── 販売会社：内藤証券 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：１００万円 設定額：── 販売会社：楽天証券、ＳＢＩ証券 米国コア・バランス・ファンド （為替ヘッジあり 毎月分配型）／（為替ヘッジなし 毎月分配型） （為替ヘッジあり 資産成長型）／（為替ヘッジなし 資産成長型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社： ＳＢＩ証券 ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券