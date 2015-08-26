［東京 ２６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 26 August, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 14:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が地域経済の見通しについて講演 17:00 米財務省５年・変動利付２年債入札 スティーブンス豪中銀総裁が講演
Thursday, 27 August, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行
1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 01:30 豪設備投資 Q2 02:00 フィリピン：ＧＤＰ Q2 17:00 米財務省７年債入札 米カンザスシティ地区連銀主催シンポジウム：ジャクソンホール会議
"Inflation Dynamics and Monetary Policy" （２９日まで）
◇決算予定 27 Aug BMO Q2 2015 Dollar General DG 27 Aug AMC Q2 2015 GameStop GME 27 Aug BMO Q2 2015 Tiffany & Co TIF 27/08/2015 中国工商銀行=ICBC 1398.HK 6-MTH-ENDED30/06/15 27/08/2015 中国農業銀行=ABC 1288.HK 6-MTH-ENDED30/06/15
Friday, 28 August, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 8月国際分散投資戦略調査 ●海外● ◇イベント 05:45 第２・四半期スイスＧＤＰ 09:00 第２・四半期ギリシャＧＤＰ １─７月中国工業部門企業利益
◇決算予定 28/08/2015 中国銀行=BANK OF CHINA 3988.HK 6-MTH-ENDED30/06/15 28/08/2015 中国銀行（香港）=BOC HONG KONG 2388.HK 6-MTH-ENDED30/06/15 28/08/2015 中国建設銀行CCB 0939.HK 6-MTH-ENDED30/06/15
Saturday, 29 August, 2015----------------------------------------------
●海外● 16:25 フィッシャーＦＲＢ副議長、ジャクソンホール会議でパネル討議に参加
「米国のインフレ動向」
Monday, 31 August, 2015----------------------------------------------
●海外● ◇休場 英国〔バンクホリデー〕、マレーシア、フィリピン
Tuesday, 01 September, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 10年利付国債の入札発行 1030 30年利付国債（9月債）の発行予定額等 1245 10年利付国債の入札結果 1515 10年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Sep 17:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演
◇決算予定 01 Sep BMO Q2 2015 Dollar Tree DLTR.O
Wednesday, 02 September, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 ８月マネタリーベース（日銀） 1500 ８月国内ユニクロ既存店売上高速報 ●海外● ◇イベント 18:00 米地区連銀経済報告 ポーランド：中銀金利発表 Sep フラジル：中銀金利発表
Thursday, 03 September, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 木内日銀審議委員講演（青森） 1030 流動性供給入札 1030 5年利付国債（9月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1400 木内日銀審議委員会見（青森） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 10:00 マレーシア：中銀金利発表 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Sep 12:30 ＥＣＢ記者会見 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ◇決算予定 03 Sep BMO Q4 2015 Campbell Soup Co CPB
Friday, 04 September, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 01:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 12:10 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演"The Case Against Further Delay" ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（５日まで、トルコ・アンカラ）
Monday, 07 September, 2015----------------------------------------------
●海外● ◇休場 米国〔レーバーデー〕、ブラジル
Tuesday, 08 September, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ８月貸出・預金動向（日銀） ●海外● ◇イベント 10:00 ＯＥＣＤ景気先行指数 17:00 米財務省３年債入札
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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