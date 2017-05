アジア通貨動向（26日）＝大半が軟調、マレーシアリンギは17年ぶり安値

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日にアジア通貨市場は、中国株が荒い 値動きとなるなか、軟調となった。中国人民銀行が前日金融緩和を行ったものの、リスク 回避の動きが続いている。 マレーシアリンギ は一時1.9%下落し、ペッグ制に移行する前の1998年 7月以来の安値をつけた。 シンガポールのビジネス・タイムズ紙は関係筋の話として、アブダビの国際石油投資 会社(IPIC)がマレーシア政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1 MDB)の支援撤回を検討していると報じた。これを受け、リンギは売りが優勢となった が、その後、1MDBがこの報道を否定したことから、やや持ち直した。 台湾ドル は上昇。前日の海外投資家による台湾株買い越しが支援材料となっ た。政府が間もなく市場下支え策を実施するとの期待から、台湾株は前日急伸していた。 韓国ウォン も上昇。輸出業者の決済需要や、国内株高を受けたウォン買い 戻しが支援した。ただ、外国人投資家の韓国株売り越しは依然として続いており、ウォン の上値を抑えた。 *0630GMT(日本時間午後3時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.58 118.87 -0.60 Sing dlr 1.4003 1.4056 +0.38 Taiwan dlr 32.456 32.879 +1.30 Korean won 1185.72 1195.30 +0.81 Baht 35.59 35.49 -0.28 Peso 46.60 46.61 +0.02 Rupiah 14115.00 14060.00 -0.39 Rupee 66.20 66.10 -0.15 Ringgit 4.2400 4.2130 -0.64 Yuan 6.4136 6.4124 -0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.58 119.66 +0.06 Sing dlr 1.4003 1.3260 -5.31 Taiwan dlr 32.456 31.718 -2.27 Korean won 1185.72 1099.30 -7.29 Baht 35.59 32.90 -7.56 Peso 46.60 44.72 -4.03 Rupiah 14115.00 12380.00 -12.29 Rupee 66.20 63.03 -4.79 Ringgit 4.2400 3.4965 -17.54 Yuan 6.4136 6.2040 -3.27