〔表〕米2年物変動利付債入札、最高マージンは0.086％＝財務省

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［ワシントン ２６日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）入札（リオープン、銘柄統合）（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高マージン 0.086％ 平均マージン 0.075％ 最低マージン 0.065％ 落札価格 99.982448 最高利回り落札比率 28.84％ カバー（応札倍率） 3.50倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,085,700 応札総額 45,457,845,700 競争入札 12,997,240,000 非競争入札 2,845,700 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 39,045,000,000 プライマリーディーラー落札 7,337,240,000 直接入札者応札 550,000,000 直接入札者落札 0 間接入札者応札 5,860,000,000 間接入札者落札 5,660,000,000 発行日 2015年8月28日 償還日 2017年7月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828XN5
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