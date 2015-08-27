28日の国内・海外経済指標と行事予定

(２８日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0825 閣議・閣議後会見 0830 ７月全国・８月東京都区部消費者物価 0830 ７月家計調査 0830 ７月有効求人倍率 0830 ７月失業率 0850 ７月商業動態統計 1100以降 ７月自動車大手８社の生産・販売・輸出 1230 ８月ロイター国際分散投資戦略調査 1400 政府税調総会 ●海外指標など ８月２８日（金） ◇指標 05:45 スイス：ＧＤＰ Q2 08:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q2 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Aug 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Aug 12:00 ブラジル：ＧＤＰ Q2 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Jul 13:30 ブラジル：プライマリーバランス Jul 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Aug ◇イベント 09:00 第２・四半期ギリシャＧＤＰ １─７月中国工業部門企業利益 ◇決算予定 28/08/2015 中国銀行=BANK OF CHINA 3988.HK 6-MTH-ENDED30/06/15 28/08/2015 中国銀行（香港）=BOC HONG KONG 2388.HK 6-MTH-ENDED30/06/15 28/08/2015 中国建設銀行CCB 0939.HK 6-MTH-ENDED30/06/15